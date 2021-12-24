Эль-Ариш, Египет, 24 декабря, 2021, 15:36 — ИА Регнум. На Синайском полуострове появится крупнейшее предприятие по опреснению морской воды во всём Ближневосточном регионе. Об этом сообщает издание Al-Youm-al-Sebaa со ссылкой на губернатора египетской провинции Северный Синай Усама Аль-Гандур.

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По последним данным, опреснительный завод будет построен в 17 км от города Эль-Ариш на побережье Средиземного моря.

Как завил в интервью изданию губернатор провинции Северный Синай, по завершению строительства завод сможет изготавливать до 100 000 кубометров в сутки на первом этапе, а на втором этапе — до 300 000 кубометров воды в сутки.

Власти Египта уделяют большое значение строительству нового предприятия, которое позволит удовлетворить потребности региона в питьевой и хозяйственной воде.

Приблизительная стоимость проекта оценивается в 97 миллионов долларов.