Бухарест, , 15:26 — REGNUM Представители одной из крупнейших румынских оппозиционных партий «Союз за спасение Румынии» (USR) обратились в Конституционный суд страны с требованием отменить некоторые положения принятого парламентом государственного бюджета Румынии на 2022-й год. Об этом 24 декабря сообщает бухарестский информационный портал News.ro.

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По словам руководства USR, новый финансовый документ «дискриминирует румынских граждан», а также «ущемляет в правах сотни тысяч жителей Румынии».

«Налицо прямое нарушение конституции страны сразу в нескольких пунктах бюджета, включая неравномерное распределение средств между столицей и регионами, а также недостаточность финансирования социальных программ. В настоящее время нет смысла говорить об эффективности документа, его необходимо доработать по основным направлениям», — заявил вице-президент USR Дан Барна.

Напомним, 23 декабря высший парламент Румынии принял бюджет страны на 2022-й год. За него проголосовали 294 народных депутатов. Общий финансовый баланс запланирован на уровне 5,8% ВВП при расходах в 8,8% валового внутреннего продукта.