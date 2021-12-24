Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали победителями чемпионата России в танцах на льду. Об этом 24 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александра Степанова и Иван Букин Luu

В произвольном танце Степанова и Букин получили от судей 134,61 балла. Их результат по сумме двух прокатов составил 223,37 балла.

Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, у которых в сумме получилось 207,70 балла. Третьими стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидировавшие после ритм-танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с соревнований из-за травмы Кацалапова.

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