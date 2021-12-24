Москва, , 15:23 — REGNUM В 2022 году на модернизацию сельских почтовых отделений правительство РФ направит 5 млрд рублей. Об этом 24 декабря сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Почта России Дарья Драй © ИА REGNUM

Он рассказал, что стоит задача обновить 25 160 объектов, при этом задача будет решаться поэтапно.

«На следующий год правительство выделит 5 млрд рублей, которые позволят обновить почти 1200 сельских отделений, привести их в нормальное состояние. Если понадобится — будут построены быстровозводимые здания. Средства пойдут и на оснащение новой мебелью, оборудованием. Важно, чтобы отделения почты стали по-настоящему современными и удобными для людей», — сказал Мишустин.