Москва, 24 декабря, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В 2022 году на модернизацию сельских почтовых отделений правительство РФ направит 5 млрд рублей. Об этом 24 декабря сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Почта России

Он рассказал, что стоит задача обновить 25 160 объектов, при этом задача будет решаться поэтапно.

«На следующий год правительство выделит 5 млрд рублей, которые позволят обновить почти 1200 сельских отделений, привести их в нормальное состояние. Если понадобится — будут построены быстровозводимые здания. Средства пойдут и на оснащение новой мебелью, оборудованием. Важно, чтобы отделения почты стали по-настоящему современными и удобными для людей», — сказал Мишустин.