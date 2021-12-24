Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Накануне Рождества рэп-музыкант Nas (Насир бин Олу Дара Джонс) опубликовал новую пластинку, записанную при участии продюсера Hit-Boy (Чонси Холлис). Премьера проекта состоялась на всех музыкальных платформах 24 декабря 2021 года.

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В альбом, получивший название Magic, вошли сразу девять неизданных композиций. Одной из новых работ стал совместный трек с A$AP Rocky (Раким Майерс) и DJ Premier (Кристофер Эдвард Мартин).

Напомним, что Magic стал вторым альбомом артиста, выпущенным за 2021 год. Всего же в своей дискографии Nas имеет 15 студийных проектов.

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