Вашингтон, 24 декабря, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Накануне Рождества рэп-музыкант Nas (Насир бин Олу Дара Джонс) опубликовал новую пластинку, записанную при участии продюсера Hit-Boy (Чонси Холлис). Премьера проекта состоялась на всех музыкальных платформах 24 декабря 2021 года.

Pixabay.com Рождество

В альбом, получивший название Magic, вошли сразу девять неизданных композиций. Одной из новых работ стал совместный трек с A$AP Rocky (Раким Майерс) и DJ Premier (Кристофер Эдвард Мартин).

Напомним, что Magic стал вторым альбомом артиста, выпущенным за 2021 год. Всего же в своей дискографии Nas имеет 15 студийных проектов.