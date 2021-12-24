Ростов-на-Дону, , 15:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону введена в эксплуатацию гостиница Hyatt Regency. Пятизвездочный отель строили на протяжении нескольких лет, и объект уже успел стать долгостроем. Инвестору завершение строительства обошлось в 12 млрд рублей.

Гостиница «Lotte». Самара Фото предоставлено пресс-службой Администрации Самарской области

«Сейчас идет подготовка к запуску объекта. Оператор планирует принять первого посетителя в феврале 2022 года», — цитирует генерального директора компании-инвестора «Группа Агроком» Сергея Сапотницкого РБК.

ИА REGNUM напоминает, в конце 2020 года донской губернатор Василий Голубев не исключил, что гостиницу-долгострой класса «люкс» в центре Ростова-на-Дону достроят в 2021 году.

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