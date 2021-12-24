Путин оценил ситуацию с COVID-19 в России
Москва, 24 декабря, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Пандемия COVID-19 еще не отступила, число ежедневных заражений и смертей еще велико, заявил 24 декабря президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
В связи с этим глава государства призвал продолжить работу по борьбе с COVID-19 и уделить особое внимание вопросам здравоохранения, особенно в период новогодних праздников.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимости в каких-либо импульсах в адрес оперштаба по борьбе с коронавирусом со стороны президента России Владимира Путина нет.
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