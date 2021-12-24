Уфа, 24 декабря, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Компенсационные выплаты на сумму 2,9 млрд рублей получили обманутые дольщики в Башкирии. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Андрей Репин ИА REGNUM Дольщики «Квартстроя»

«В рамках заключенного соглашения между Башкортостаном и Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», начиная с 2020 года и за истекший период 2021 года, более полутора тысяч граждан — участников долевого строительства восстановлены в правах путем предоставления компенсационных выплат на общую сумму 2,9 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Егора Родина.

Отмечается, что размер выплат рассчитывается отдельно для каждого дольщика. В настоящее время выплаты полностью завершены по десяти объектам. Ранее сообщалось о том, что фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение о завершении строительства 43 проблемных объектов Башкирии, по 29 домам было определено предоставить компенсационные выплаты. Всего на это цели направлено 3,3 млрд рублей. Немногим более двадцати объектов достраиваются за счет средств Башкирии и самих застройщиков.