Новосибирск, 24 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Новосибирской области запустили совместный проект министерства здравоохранения и министерства цифрового развития «Электронный рецепт». По данным региональных властей, он значительно упрощает и ускоряет процедуру выдачи льготных препаратов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Таблетки на рецепте

В правительстве области уточнили, что в ближайшем будущем по электронному рецепту можно будет покупать лекарства и в розничных аптеках.

По словам заместителя министра здравоохранения Елены Аксёновой, провизор в аптеке сразу видит выписанный рецепт и, чтобы получить препарат, человеку достаточно предъявить паспорт.

«Мы считаем, что это особенно важно для хронических больных с сахарным диабетом, рассеянным склерозом, онкологических больных, которым лишнее посещение поликлиники не просто доставляет дискомфорт, но и из-за пандемии повышает риски заболеть коронавирусом. Единственное условие оформления электронного рецепта — не первичное назначение лекарственного препарата, а в динамике, при стабильном течении заболевания. Если врачу понятна схема, терапия подобрана, не меняются препараты, пациента можно проконсультировать дистанционно и выписать электронный рецепт», — прокомментировала она.

Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь отметил, что технически все медицинские учреждения готовы к работе с «Электронным рецептом»: в поликлиниках и больницах за последние годы обновлен компьютерный парк и организованы новые автоматизированные рабочие места.