Москва, 24 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Все претензии украинской стороны по вопросам транзита газа следует направить к её покровителям в ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Странно было бы для России заключать сейчас с Украиной долгосрочный контракт на прокачку газа в то время, когда ЕС взял твердый курс на переход к краткосрочным контрактам на поставку газа.

Представьте ситуацию, при которой цена, за которую в Европе будут согласны покупать газ в 2024 году, окажется настолько низкой, что даже не покроит стоимость его прокачки через Украину.

Как Газпром может брать на себя такие обязательства? Тем более что сама Украина у Газпрома газ не покупает, предпочитая словацкий газ.

Так что «Нафтогазу» стоит уже сейчас подумать над тем, как он будет планировать свою деятельность в ситуации, когда объёмы и цены поставок будут всё время изменяться.

Возможно, стоит поискать альтернативных партнеров, которым понадобится их ГТС для каких-то других целей, например, для перекачки каких-нибудь других газов, скажем, в Россию, или в качестве источника дешевого металла», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва готова на переговоры с Киевом по транзиту газа, если будет понимание, кто, в каких объемах и на каких условиях его будет закупать.

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