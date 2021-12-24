Москва, , 15:20 — REGNUM По состоянию на 22 декабря Европа отобрала из своих подземных хранилищ свыше 41% газа, закачанного в нынешнем году. Об этом 24 декабря сообщает российская компания «Газпром» в своем телеграмм-канале.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано уже более 41% от объема газа, закачанного в этом году», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 21 и 22 декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из европейских ПХГ на эти даты за многолетнюю историю наблюдений: 700 млн кубометров и 712 млн кубометров соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время торгов на бирже цена на газ в Европе упала ниже $1300 за тысячу кубометров.