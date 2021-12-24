Кострома, , 16:34 — REGNUM В новогодние праздники в Костромской области смягчат ограничения по посещению торговых центров, непродовольственных магазинов и кафе. Решение об этом 24 декабря принял оперативный штаб региона.

Главная городская ёлка на Сусанинской площади в Костроме Gradkostroma.ru

В ночь с 31 декабря на 1 января общепиту разрешат продлить режим работы до двух часов ночи. Ранее заведения могли принимать посетителей до часу ночи.

С 1 по 3 января 2022 года попасть в торговые центры и непродовольственные магазины с 8 до 14 часов можно будет без QR-кодов. Часы без пропускной системы будут действовать с 10 по 31 января в будние дни. Исключение не распространяется на дни с 4 по 9 января.

Отметим, что праздничных гуляний в центре Костромы в этот год не состоится — в области действует бессрочный запрет на проведение массовых мероприятий. В случае, если после праздников врачи будут выявлять более 100 заболевших в сутки, власти могут ввести новые ограничения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области ковид-ограничения смягчат в предновогодние дни

Читайте развитие сюжета: Санврач рассказал, в каком случае для костромичей введут новые ограничения