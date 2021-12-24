Джанкой, Крым, 29 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Новый глава администрации города Джанкоя в Крыму избран 29 октября на заседании городского совета депутатов.

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Депутаты единогласно согласовали на пост главы городской администрации кандидатуру Игоря Ивина, сообщил «Крым24». Ранее в конкурсе на пост сити-менеджера Ивин набрал наибольшее количество баллов.

Эдуард Селиванов, прежде руководивший администрацией Джанкоя, сложил полномочия в начале октября 2021 года. Игорь Ивин занимал пост заместителя главы администрации города.