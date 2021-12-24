Черкесск, 24 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии возбуждено дело против пятерых человек, продающих медсправки о вакцинации против коронавируса. Их обвиняют в «неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ». А медсестру, оказавшуюся в составе группы, кроме того, обвиняют в «сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Предварительно известно, что медсестра одной из районных больниц и четверо местных жителей организовали выдачу справок о вакцинации. Медработник за денежное вознаграждение вносила заведомо ложные сведения в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

В настоящее проводится установление лиц, которые успели воспользоваться противозаконными услугами. За совершенное преступление подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

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