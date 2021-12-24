Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, 24 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. На Ямале на дороге Толька — Южнохарампурское месторождение сгорел гусеничный транспортёр. В нём обнаружены обгоревшие тела двух мужчин, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Смерть

Предположительно, погибшие — работники организации, обслуживающей дорогу.

Пуровским межрайонным следственным отделом по данному факту проводится доследственная проверка. Назначена генетическая экспертиза с целью установления личностей погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря при пожаре на железнодорожном вокзале станции Коротчаево в ЯНАО погибли трое рабочих.