Вашингтон, , 15:17 — REGNUM Рэп-исполнители Polo G (Таурус Тремани Бартлетт) и NLE Choppa (Брайсон Лашан Поттс) представили видеоклип на их недавнюю песню Unapologetic. Выход ролика состоялся на YouTube-канале Polo G 24 декабря 2021 года.

Музыка (сс) StockSnap

По сюжету работы, артисты разгуливают по ночным улицам города, а также показывают часть дорогостоящего автопарка. Публикация клипа направлена на освещение проблемы насилия, резко обострившейся в последние месяцы в США.

Напомним, что этот трек стал уже третьим сотрудничеством Polo G и NLE Choppa. Премьера предыдущей совместной песни под названием Jumpin состоялась 5 ноября 2021 года.

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