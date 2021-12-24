Москва, , 15:32 — REGNUM Евросоюз поддерживает усилия Армении и Азербайджана по делимитации границы, Россия положительно оценивает эту поддержку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 24 декабря.

Мария Захарова Mid.ru

Она прокомментировала решение о направлении европейских экспертов для решения вопросов делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Главное в таких усилиях, подчеркнула дипломат, — учитывать региональные реалии и согласие сторон, также важна добавленная стоимость от этого.

«Мы приветствуем международные усилия, которые направлены на нормализацию двусторонних отношений», — сказала Захарова.

Она напомнила о договорённости России, Армении и Азербайджана двигаться к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы, а затем к демаркации границы при консультативном содействии России, если такое содействие запросят стороны. Москва продолжит оказывать Баку и Еревану всю необходимую поддержку, заверила представитель МИД.

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