Ярославль, , 15:15 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля признал бывшего депутата Ярославской областной думы и муниципалитета Ярославля Павла Дыбина невиновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Дыбин Областная дума

Как ранее сообщало ИА REGNUM Дыбина обвиняли в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в мае 2018 года на тот момент действующий депутат муниципалитета получил от ярославского предпринимателя 330 тысяч рублей за отказ от участия подконтрольных ему организаций в конкурсных закупках «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля и областным департаментом региональной безопасности.

Прокуратура требовала приговорить Дыбина к трем годам лишения свободы. Однако Кировский районный суд счел обвинение недоказанным и оправдал бывшего депутата в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Кроме того, за Дыбиным признано право на реабилитацию.

«Защита горячо приветствует сегодняшнее решение Кировского суда, которым Павел Викторович полностью реабилитирован. Законность, обоснованность и справедливость оправдательного приговора не вызывает никаких сомнений. При этом нужно иметь большое мужество, чтобы решиться дать в приговоре пусть и убедительную, но критическую оценку объединенным усилиям прокуратуры, Следственного комитета и органов полиции по уголовному преследованию человека, хотя и невиновного. Дыбин полгода провел в СИЗО, 43 месяца пребывал в статусе обвиняемого и можно только догадываться, какое беспрецедентное давление оказывалось на суд со стороны правоохраны. Спасибо за этот акт мужества, показывающий всю силу и мощь судебной власти», — заявил адвокат подсудимого Артем Иванчин.

Приговор в законную силу не вступил и практически наверняка будет обжалован стороной обвинения в вышестоящей инстанции.

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