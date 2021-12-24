Париж, , 15:15 — REGNUM Власти Франции вводят новые меры для путешественников, планирующих уехать за пределы материковой части страны, передает BFM TV.

Горгулья. Париж

Для вылета из города необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус менее чем за 24 часа до отъезда.

Новые меры вступают в силу со следующего вторника, 28 декабря 2021 года. Тест на коронавирус распространяется как на привитых, так и не вакцинированных граждан Франции.

«Эта мера необходима для защиты заморских территорий Франции от новой волны эпидемии», — говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции заявил, что время между первыми дозами вакцины и ревакцинацией составляет четыре месяца.

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