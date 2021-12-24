Москва, 24 декабря 2021, 15:15 — REGNUM Российская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) представила новую композицию «Шаганэ». Премьера работы состоялась 24 декабря 2021 года на всех музыкальных платформах.
Вопреки названию, посвященному возлюбленной писателя Сергея Есенина, работа выполнена в стилистике экспериментального рок-звучания. «Шаганэ» стала первой песней, выпущенной исполнительницей в 2021 году.
Напомним, что Монеточка прославилась в 2018 году, выпустив нашумевший хит «Каждый раз». В 2020 году девушка опубликовала последний на данный момент альбом под названием «Декоративно-прикладное искусство».
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