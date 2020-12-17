Москва, 24 декабря, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Российская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) представила новую композицию «Шаганэ». Премьера работы состоялась 24 декабря 2021 года на всех музыкальных платформах.

Елизавета Гырдымова Певица Лиза Монеточка

Вопреки названию, посвященному возлюбленной писателя Сергея Есенина, работа выполнена в стилистике экспериментального рок-звучания. «Шаганэ» стала первой песней, выпущенной исполнительницей в 2021 году.

Напомним, что Монеточка прославилась в 2018 году, выпустив нашумевший хит «Каждый раз». В 2020 году девушка опубликовала последний на данный момент альбом под названием «Декоративно-прикладное искусство».