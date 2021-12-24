Москва, 24 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Россия должна дать понять Западу, что больше не будет идти ему на уступки. Об этом 24 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Mil.ru На учениях «Запад-2017»

Для этого России нужно демонстрировать готовность применить силу и использовать её по мере необходимости. Только так будет возможно принудить Запад к миру.

«Россия должна разговаривать с США, с НАТО с позиции силы. Хватит пятиться назад, они должны увидеть российский кулак у своего лица и подумать, а стоит ли дальше идти на восток, втягивать нас в конфликт. Наконец-то Кремль послал такой сигнал нашим «партнерам» на Западе», — сказал Коротченко.