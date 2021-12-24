Вашингтон, , 15:11 — REGNUM Жительница США, работавшая модератором сервиса TikTok, подала на компанию в суд, заявив, что она получила психическую травму из-за просмотра роликов. Об этом 24 декабря сообщает портал Engadget.

TikTok

Кэнди Фрейзер заявила, что вынуждена была постоянно просматривать видео на темы насилия, стрельбы в школах, несчастных случаев и даже каннибализма. В иске она написала, что стала плохо спать, и что ей стали сниться «ужасные кошмары». Женщина утверждает, что рабочий день модератора TikTok длится 12 часов, при этом он может взять часовой перерыв на обед и два дополнительных перерыва по 15 минут.

Фрейзер отметила, что из-за «огромного объёма контента» модераторы должны тратить на один ролик не больше 25 секунд, из-за чего им приходится просматривать «от трёх о десяти видео одновременно». Она также написала в иске, что у TikTok, как и у других соцсетей есть правила по организации работы, которые должны помогать модераторам справляться со стрессом, но в действительности они не соблюдаются.

Напомним, TikTok — это сервис по созданию и просмотру коротких видеороликов, принадлежащий китайской компании ByteDance. Он был запущен 14 сентября 2015 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 2021 году TikTok стал лидером по посещаемости среди интернет-ресурсов.

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