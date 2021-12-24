Йошкар-Ола, , 15:10 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Борьба с коронавирусом Mos.ru

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Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 920 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 декабря в Марий Эл выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 74 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 28 991 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2915 человек.

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