Минск, 24 декабря, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Указом Александра Лукашенко № 509 от 23 декабря государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Звание заслуженного деятеля культуры присвоено заместителю директора по научной работе мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Ларисе Бибик. Народным артистом Белоруссии назначен член «Белорусского союза музыкальных деятелей» певец Владимир Провалинский, а заслуженным артистом — солист ансамбля песни и танца внутренних войск МВД Александр Авраменко.

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