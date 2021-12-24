Ново-Огарево, Московская область, 24 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Эпидемия ещё не отступила, поэтому весь комплекс противоэпидемических мер должен оставаться на особом контроле. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Эпидемия, как мы хорошо знаем, ещё не отступила. Число ежедневных заражений, к сожалению, и потерь слишком велико. Поэтому прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле. Уделять им повышенное внимание и в период праздников, в начале 2022 года», — заявил Путин.