Волгоград, 24 декабря, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Водителя-дальнобойщика в бессознательном состоянии вытащили из горящей машины инспекторы ГИБДД в Михайловском районе Волгоградской области. Мужчину госпитализировали в реанимацию, а от кабины грузовика практически ничего не осталось, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Https://34.мвд.рф/ Сгоревший грузовик

Старшие лейтенанты Дмитрий Меньков и Сергей Подымов ночью 24 декабря заметили на обочине федеральной автодороги Р-22 «Каспий» припаркованный грузовик, в кабине которого виднелось разгорающееся пламя. Полицейские открыли дверь, вытащили наружу водителя без признаков жизни и начали реанимационные действия. Мужчина начал дышать, инспекторы немедленно доставили его в районную больницу.

Как оказалось, 64-летний житель Баку спал в кабине, когда произошло короткое замыкание и разгорелось пламя. Пожарные, прибывшие на место, ликвидировали возгорание, однако от кабины грузовика к тому времени почти ничего не осталось.

Руководство регионального УМВД приняло решение поощрить офицеров.