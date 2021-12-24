Йошкар-Ола, 24 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 24 декабря выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 74 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 28 991 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Kraszdrav.ru Коронавирус. Красноярск

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Всего выздоровели с начала пандемии 25 156 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 351 человек. 920 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, за минувшие сутки от COVID-19 скончались трое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2915 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получают 264 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 459 человек, из них у 448 — пневмония, 24 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 34 пациента, при этом госпитализированы 15 жителей Марий Эл.