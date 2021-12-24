Москва, , 15:08 — REGNUM Нефть будет востребована в мире как минимум в ближайшие 10−15 лет, её потребление продолжится и после 2050 года, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Нефть

«По предварительным прогнозам, в 2040 году спрос на нефть в различных сценариях составит 74−114 млн баррелей в сутки (по сравнению со 100 млн б/с в 2019 году). Цена на нефть к 2050 году в реальных величинах (то есть в ценах 2019 года) окажется в пределах $40−70 за баррель в зависимости от сценария», — написал он в статье для журнала «Энергетическая политика».

Новак добавил, что наиболее реалистичные прогнозы говорят о том, что в сопоставимых с текущим днем объемах нефть будет востребована в мире как минимум ближайшие 10−15 лет, в целом же горизонт потребления нефти уходит за 2050 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак заявил, что выработка электроэнергии в России увеличится на 6% по итогам 2021 года, потребление вырастет на 5%.

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