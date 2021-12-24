Москва, 24 декабря 2021, 15:08 — REGNUM Нефть будет востребована в мире как минимум в ближайшие 10−15 лет, её потребление продолжится и после 2050 года, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Новак добавил, что наиболее реалистичные прогнозы говорят о том, что в сопоставимых с текущим днем объемах нефть будет востребована в мире как минимум ближайшие 10−15 лет, в целом же горизонт потребления нефти уходит за 2050 год.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак заявил, что выработка электроэнергии в России увеличится на 6% по итогам 2021 года, потребление вырастет на 5%.
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