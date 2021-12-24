Саранск, 24 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Zoheir Seidanloo Коронавирус. Дезинфекция

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 999 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 декабря в Мордовии выявили 94 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 99 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 39 839 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5236 человек.

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