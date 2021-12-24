Москва, , 15:05 — REGNUM Гражданина Молдавии Илью Сакали, обвиняемого в разбойном нападении на дом в турецком городе Эскишехир, выдала Турции Россия. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба МВД РФ.

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«Из России в Турцию экстрадирован гражданин Республики Молдова Илья Сакали», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным турецкой стороны, в 2019 году обвиняемый вместе с сообщниками совершил разбойное нападение. Уточняется, что, проникнув в один из домов в городе Эскишехир, злоумышленники связали хозяев и потребовали у них крупную денежную сумму, а также ключ от сейфа.

Кроме того, отмечается, что затем, когда нападавшие получили отказ, они нанесли потерпевшим телесные повреждения, самостоятельно нашли ключ и похитили драгоценности на сумму более 10 млн турецких лир.

«Илья Сакали был объявлен в международный розыск и в марте текущего года задержан сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве. Сегодня в международном аэропорту Внуково имени А.Н. Туполева разыскиваемый передан представителям компетентных органов Турецкой Республики», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такие действия, как открытие парка имени террориста Дудаева в одном из городов Турции, противоречат духу российско-турецких отношений.