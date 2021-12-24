Цхинвал, 24 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 89 тестов на коронавирус, из которых десять показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 24 декабря сообщила агентству «Рес».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 139 человек, десять жителей республики сняты с учёта медиков за сутки», — сказала чиновница.

За время пандемии в республике выявили 10 177 носителей SARS-CoV-2, из них более 10 038 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 191 случай смерти пациентов с COVID-19. За прошлые сутки данных о таких случаях нет.

Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне», по последним данным, размещены 55 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки туда поступили два человека.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили, что за сутки в ходе 128 исследований восемь оказались положительными. Выздоровевшими медики в тот день признали 15 человек.