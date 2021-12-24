Москва, 24 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу следует задействовать против США арбитражный трибунал из-за захвата российской дипсобственности в штате Нью-Йорк. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга 24 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она напомнила о заявлениях, касающихся обеспокоенности генсека ООН сложившейся ситуацией. Он неформально взаимодействует с США в поиске решения, но реальных действий так и нет.

«В этой связи от господина Гутерреша требуется, чтобы он как гарант соглашения [между США и ООН] 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против Соединенных Штатов Америки», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФСергей Рябков назвал «совершенно нетерпимой» ситуацию с российской дипсобственностью в США. По его словам, этот вопрос в весьма жёсткой форме поднял президентВладимир Путинво время разговора со своим американским коллегой Джо Байденом 7 декабря.

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