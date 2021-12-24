Минск, 24 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Поступательное продолжение стратегического партнёрства Минска и Баку и уверенность в реализации задуманных масштабных инфраструктурных проектов выразил Александр Лукашенко, поздравляя азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Ильхам Алиев и Александр Лукашенко

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«Однажды Вы очень правильно отметили: «Если не думать о будущем, очень сложно решать вопросы сегодняшнего дня». Руководствуясь этим принципом, Азербайджан сумел достичь впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии, стал сильным и уважаемым государством, уверенно отстаивающим свои интересы на международной арене», — сказано в поздравлении белорусского политика.

Напомним, президент Азербайджана неоднократно откликался на просьбы официального Минска помочь в конфликтных ситуациях с Россией во время нефтегазовых конфликтов. Интервенция азербайджанской армии в Нагорный Карабах во многом была обеспечена военными поставками из Белоруссии.

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