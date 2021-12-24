Саранск, , 15:02 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 24 декабря выявили 94 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 99 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 39 839 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Вакцина от коронавируса Gov-murman.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

За последние сутки в республике выписан 161 человек, всего с начала пандемии выздоровели 33 604 жителя Мордовии. 999 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались четверо жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5236 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 23 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 814 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3558 жителей республики.