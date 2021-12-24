Варшава, , 15:02 — REGNUM В Польше в ближайшие дни будет больше полицейских патрулей на основных магистралях и выездах из городов. Полиция ужесточила придорожный контроль в связи с Рождеством. Об этом 24 декабря комиссар Роберт Опас из Управления дорожного движения Главного полицейского управления сообщил Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, водителям следует ждать более частых проверок во время рождественских праздников, особенно на выезде из городов. Он напомнил, что на дорогах зимние условия и много «сюрпризов».

»Поэтому необходимо увеличить расстояние до идущей впереди машины и ехать медленнее. Это мы также будем контролировать», — заявил он.

Полицейский подчеркнул, что в акции примут участие не только отмеченные патрули, но и немаркированные машины полиции. Будут также использованы фоторадары и дроны, а также записи с камер наблюдения.

В прошлом году 31 человек погиб в ДТП во время праздников, за период с католического Рождества 25 декабря по Новый год в прошлом году польская полиция задержала более полутора тысяч пьяных водителей.