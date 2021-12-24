Варшава, 24 декабря, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Польше в ближайшие дни будет больше полицейских патрулей на основных магистралях и выездах из городов. Полиция ужесточила придорожный контроль в связи с Рождеством. Об этом 24 декабря комиссар Роберт Опас из Управления дорожного движения Главного полицейского управления сообщил Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, водителям следует ждать более частых проверок во время рождественских праздников, особенно на выезде из городов. Он напомнил, что на дорогах зимние условия и много «сюрпризов».

»Поэтому необходимо увеличить расстояние до идущей впереди машины и ехать медленнее. Это мы также будем контролировать», — заявил он.

Полицейский подчеркнул, что в акции примут участие не только отмеченные патрули, но и немаркированные машины полиции. Будут также использованы фоторадары и дроны, а также записи с камер наблюдения.

В прошлом году 31 человек погиб в ДТП во время праздников, за период с католического Рождества 25 декабря по Новый год в прошлом году польская полиция задержала более полутора тысяч пьяных водителей.