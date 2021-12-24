Москва, 24 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Данил Пруцев может перейти в московский «Спартак». Об этом 24 декабря сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что в настоящее время клубы согласовывают детали трансфера 21-летнего футболиста.

Летом 2020 года Пруцев перешёл из «Крыльев Советов» в «Сочи», за который сыграл 20 матчей в чемпионате России. Позже «Крылья Советов» выкупили игрока обратно. В текущем сезоне он провёл 19 матчей, но не отметился результативными действиями.

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