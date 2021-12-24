Нижний Новгород, , 15:00 — REGNUM За минувшие сутки 28 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне сообщалось о 22 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 9 625 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 декабря в регионе выявили 459 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 414 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 228 832 случаев. Активными носителями вируса в Нижегородской области в настоящее время являются 14 869 человек.

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