Казань, 24 декабря, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Татарии отмечается тенденция по постепенному улучшению эпидемиологической ситуации. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, в республике отмечается снижение уровня заболеваемости COVID-19 на 40%.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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«На сегодняшний день мы отмечаем снижение уровня заболеваемости на 40%. Все те мероприятия, которые проводятся в рамках борьбы с распространением коронавируса в совокупности с вакцинацией позволили стабилизировать ситуацию», — заявила 24 декабря представитель надзорного ведомства.

От коронавируса привили 2 млн 275 тыс. 162 человека, из них 50% — со дня введения обязательной вакцинации (с 11 октября).

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на 24 декабря зарегистрировали 42 060 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 35 497 ковид-пациентов, скончался 1401 носитель вируса.

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