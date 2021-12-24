Владикавказ, 24 декабря, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Северной Осетии вынесен приговор бывшему руководителю Россельхознадзора. Её признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и осуществлении предпринимательской деятельности через доверенное лицо с предоставлением организации льгот и преимуществ, сообщили 24 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как доказал суд, подсудимая с сентября 2019 года по август 2020 года занималась предпринимательством, несмотря на запреты чиновникам участвовать в бизнесе. Она предоставляла компании «Алания» преимущества при прохождению ветеринарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

Помимо этого, обвиняемая заставляла своих подчиненных брать взятки за беспрепятственный проезд при проверке большегрузов на пунктах пропуска через госграницу. С каждой машины они должны были брать по 3 тыс. рублей. Однако подчиненные отказались выполнять её требования.

Еще один эпизод уголовного дела связан с передачей экс-главой Россельхознадзора служебного автомобиля в постоянное пользование своему сыну. В итоге за все эти преступления суд вынес чиновнице всего лишь два года лишения свободы условно.

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