Нижний Новгород, , 14:58 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 24 декабря выявили 459 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 414 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 228 832 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки выписано 969 человек, всего выздоровели с начала пандемии 204 338 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 28 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 9 625 человек. Накануне сообщалось о 22 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 14 869 человек.

По состоянию на 24 декабря в регионе проведено 4 619 885 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 7970 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился и составляет 264,00.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 0,78. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 24 декабря составляет 20%.