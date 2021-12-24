Киев, , 14:58 — REGNUM Речь идёт не просто об утрате правительством Владимира Зеленского связи с реальностью, а о тоталитарном типе управления страной и подавления населения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 24 декабря, комментируя решение министерства обороны Украины.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, украинское ведомство заметно расширило список профессий и специальностей, представительницы которых в возрасте от 18 до 60 лет должны встать на воинский учет. За «уклонения» предусмотрены штрафы как для самих женщин, так и для их работодателей.

« Согласен с теми оценками, которыми партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» отреагировала на установление на Украине почти тотальной воинской повинности женщин. Добавлю, что речь идёт не просто об утрате правительством Зеленского связи с реальностью и о том, что она перестала чувствовать ответственность перед людьми, а о реальном тоталитарном типе управления страной и подавления населения. Зеленский и компания полагают, что исполнение ими функции врага России обеспечивает им такую степень защиты от внутренних политических оппонентов и от народного возмущения, что они могут ничего не опасаться.

Это, однако, не так. Народной возмущение на Украине растёт, этой зимой оно обязательно прорвётся в практическую политику, и тогда никакой Запад антинародной правительство не спасёт.