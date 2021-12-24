Душанбе, 24 декабря, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Всемирный банк утвердил дополнительную безвозмездную помощь Таджикистану в размере 25 миллионов долларов для закупки и поставки вакцин от COVID-19. Об этом сообщает Азия-Плюс.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

По данным журналистов, данное финансирование предоставляется для реализации проекта по экстренному реагированию на пандемию в Таджикистане, в рамках которого поддерживаются усилия по преодолению медицинских, социальных и экономических последствий пандемии.

Журналисты издания, ссылаясь на Национальный план по развертыванию вакцинации в Таджикистане, отмечают, что все взрослые старше 18 лет (5,8 млн человек или 62% всего населения) имеют право на получение вакцины от COVID-19.

По их данным, в настоящее время в стране имеются достаточные объемы вакцин для того, чтобы охватить примерно 56% целевого населения. Подчеркивается, что дополнительное финансирование поможет Таджикистану ликвидировать дефицит вакцин от COVID-19 и достичь национального целевого показателя по вакцинации 62% населения в 2022 году.