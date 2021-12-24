Москва, , 14:57 — REGNUM Сигнал тревоги подал пассажирский самолет Boeing 737, следующий рейсом Саратов — Москва, после чего начал снижаться. Об этом 24 декабря сообщили в авиационных службах.

Boeing 737 Ronnie Macdonald

«Самолет Саратов — Москва спустя полчаса после вылета подал сквок (сигнал тревоги) и снижается», — приводит слов представителя авиационных служб ТАСС.

Также указывается, что в данный момент самолет, который должен прибыть в московский аэропорт Домодедово, находится в небе над Рязанской областью и продолжает снижаться.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в американском штате Техас два человека погибли в результате столкновения в воздухе.