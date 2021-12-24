Тэджон, Южная Корея, 24 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Бывший политик, осуждённый по обвинению в заговоре с целью свержения правительства Южной Кореи в случае войны с КНДР, освобождён условно-досрочно. Об этом сообщает Yonhap News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, бывший член ныне распущенной оппозиционной Объединённой прогрессивной партии Ли Сок Ки покинул тюрьму, расположенную в городе Тэчжон (~165 км к югу от Сеула), 24 декабря около 10:00 по местному времени.

После освобождения бывший политик подверг критике решение правительства о помиловании бывшего президента Пак Кын Хе, в период правления которой он был осуждён.

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Напомним, что в 2013 году бывшему политику было предъявлено обвинение в сговоре с членами подпольной организации, в 2014 году он был приговорён к 12 годам тюремного заключения, однако позднее приговор был смягчён до девяти лет.

Позднее Ли Сок Ки был приговорён ещё к восьми месяцам заключения за хищение средств во время избирательных кампаний на местных выборах, состоявшихся в 2010 и 2011 годах.