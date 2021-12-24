Москва, 24 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Мировой суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации, сообщили 24 декабря в пресс-службе Таганского районного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую социальную сеть Twitter ещё на 10 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию.

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