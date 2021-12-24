Москва, , 14:55 — REGNUM Любая работа в интернете должна находиться в правовом поле, тем более, если иностранная компания предоставляет услуги в России, получает хорошую прибыль, то она обязана по закону обеспечивать безопасность пользователей, в первую очередь — детей, от запрещенной информации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

«Последовательная деятельность всех ветвей власти по принуждению IT-гигантов к соблюдению закона, в том числе о «приземлении», говорит о том, что Россия не позволит кому бы то ни было диктовать свои условия, работая в российском информационном пространстве, и подтверждает решимость государства добиваться соблюдения законодательства от всех участников рынка». — отметил парламентарий.

О необходимости привести распространяемый на российскую аудиторию контент в соответствие с нашим законодательством, удалить материалы, содержащие детскую порнографию, пропаганду суицида и наркопотребления, руководству Google неоднократно говорили депутаты Госдумы, в том числе в ходе общения с руководством компании в апреле и октябре 2021 года, отметил Пискарёв.

Мировой суд Москвы признал компанию Google виновной в повторном нарушении российского законодательства и назначил компании оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей.

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